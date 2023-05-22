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У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)
фото скріншот відео

Прапор на повітряних кульках літає над будинками у центрі столиці РФ

Сьогодні, 22 травня, над центром Москви у небі замайорів прапор Легіону «Свобода Росії». Відповідне відео поширила пресслужба Легіону.

На відео видно як прапор на повітряних кульках літає над будинками у центрі столиці РФ.

«Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!», – йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. Також повідомляється, що МВС Бєлгородської запровадило план «Едельвейс», оголошено загальний збір співробітників у всіх відділах поліції регіону, повідомляють росЗМІ.

Теги: росія Свобода прапор відео Москва Бєлгород

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