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Суд Чехії перегляне справу російського громадянина про сприяння окупації Криму

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд Чехії перегляне справу російського громадянина про сприяння окупації Криму
Александр Франчетті
фото з відкритих джерел

Верховний апеляційний суд Праги скасував попередній виправдувальний вирок стосовно Франчетті, обвинуваченого у сприянні анексії Криму Росією у 2014 році

Міський суд Праги перегляне справу росіянина Александра Франчетті, якого прокуратура звинувачувала в участі у насильницькому утриманні щонайменше 11 проукраїнськи налаштованих людей під час російської анексії Криму у 2014 році. Про це повідомляє Czech Radio.

Франчетті звинувачували у створенні організованого злочинного угруповання «Самооборона Криму в Севастополі», забороненого українськими законами і спрямованого на придушення опору проукраїнськи налаштованого населення в цьому регіоні. 

Франчетті нібито створив і фінансував розвідувальну групу «Северный ветер», членам якої щодня давав інструкції. Отриману інформацію він передавав, на думку правоохоронних органів України, командуванню ВМФ Росії.

Франчетті заперечує свою провину. Він стверджував, що протягом усього періоду, описаного стороною обвинувачення, він перебував у Москві. 

Суд може призначити тюремне ув'язнення терміном до 15 років, якщо Франчетті визнають винним у створенні організованої злочинної групи для здійснення теракту. Після винесення виправдувального вироку в жовтні минулого року суд звільнив підозрюваного з-під варти. Російське агентство ТАСС повідомило, що чоловік залишив Чехію і повернувся в Росію. 

Прокурор Марек Бодлак заявив тоді, що Франчетті не був зобов'язаний повідомляти про свій від'їзд, оскільки він був виправданий судом.

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Теги: прокуратура прокурор вирок населення

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