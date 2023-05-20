Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію

Зурабішвілі назвала рішення влади РФ про поновлення авіасполучення з Грузією провокацією

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами грузинської авіакомпанії Georgian Airways. Сьогодні перевізник виконав перший після відновлення авіасполучення між Грузією та РФ рейс із Тбілісі до Москви.

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«Я для себе оголошую бойкот Georgian Airways і закликаю вас приєднатися до нього. Це компанія, яка користується державою, щоб збагатитись. Так було за колишньої влади. Це тривало під час ковіду, і зараз вона хоче скористатися новою реальністю, яка є неприйнятною для більшої частини нашого населення», – сказала Зурабішвілі на брифінгу.

10 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про поновлення авіасполучення з Грузією, яке було припинено влітку 2019 року Крім цього, окремим указом з 15 травня він скасував візовий режим для грузинських громадян.

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Після цього Зурабішвілі назвала рішення влади РФ провокацією та неприйнятним на тлі продовження військової операції в Україні. При цьому уряд підтримав рішення російської влади. Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що все те, що полегшує «життя, пересування та ділову діяльність для наших громадян, є позитивним та вітається».

19 травня з Москви вирушив перший за чотири роки комерційний літак до Тбілісі. Рейс виконувала російська авіакомпанія «Азимут», яка 15 травня отримала дозвіл від влади Грузії на виконання польотів до республіки. Сьогодні, 20 травня, до Москви із грузинської столиці вилетів борт авіакомпанії Georgian Airways.

У Грузії у п’ятницю, 19 травня, влаштували акцію протесту через відновлення авіасполучення з Росією.