Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію
Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами грузинської авіакомпанії Georgian Airways
фото з відкритих джерел

Зурабішвілі назвала рішення влади РФ про поновлення авіасполучення з Грузією провокацією

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами грузинської авіакомпанії Georgian Airways. Сьогодні перевізник виконав перший після відновлення авіасполучення між Грузією та РФ рейс із Тбілісі до Москви.

«Я для себе оголошую бойкот Georgian Airways і закликаю вас приєднатися до нього. Це компанія, яка користується державою, щоб збагатитись. Так було за колишньої влади. Це тривало під час ковіду, і зараз вона хоче скористатися новою реальністю, яка є неприйнятною для більшої частини нашого населення», – сказала Зурабішвілі на брифінгу.

10 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про поновлення авіасполучення з Грузією, яке було припинено влітку 2019 року Крім цього, окремим указом з 15 травня він скасував візовий режим для грузинських громадян.

Після цього Зурабішвілі назвала рішення влади РФ провокацією та неприйнятним на тлі продовження військової операції в Україні. При цьому уряд підтримав рішення російської влади. Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що все те, що полегшує «життя, пересування та ділову діяльність для наших громадян, є позитивним та вітається».

19 травня з Москви вирушив перший за чотири роки комерційний літак до Тбілісі. Рейс виконувала російська авіакомпанія «Азимут», яка 15 травня отримала дозвіл від влади Грузії на виконання польотів до республіки. Сьогодні, 20 травня, до Москви із грузинської столиці вилетів борт авіакомпанії Georgian Airways.

У Грузії у п’ятницю, 19 травня, влаштували акцію протесту через відновлення авіасполучення з Росією.

Теги: міністр путін літак президент Саломе Зурабішвілі населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 років тому російська армія вже намагалася знищити Грузію
Чому Грузія розвернулася до Росії
Сьогодні, 10:47
Готель, де імовірно перебуває донька Лаврова, охороняє поліція
У Грузії через доньку Лаврова розгорілися протести
Сьогодні, 16:46
Катерина Винокурова (Лаврова) перебуває у Грузії
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
Сьогодні, 12:46

Соціум

Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію
Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію
Справа Ашота Пашиняна: у Вірменії проходить масовий мітинг проти влади
Справа Ашота Пашиняна: у Вірменії проходить масовий мітинг проти влади
В Іспанії розбився винищувач F-18
В Іспанії розбився винищувач F-18
У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі
У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі
Стало відомо, скільки Кремль заплатив путіністці Доліній за підтримку агресії РФ
Стало відомо, скільки Кремль заплатив путіністці Доліній за підтримку агресії РФ
Відновлення авіасполучення з Росією. У Грузії тривають протести (відео)
Відновлення авіасполучення з Росією. У Грузії тривають протести (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
70K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
62K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
41K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
32K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
17K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту