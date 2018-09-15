Як іде будівництво нової смуги в одеському аеропорту: фоторепортаж



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Фото: dumskaya.net / Сергій Смоленцев Нова смуга в аеропорту

До кінця цього року будівельники основний обсяг робіт не виконають, кажуть експерти

Спорудження нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Одеса» просувається. Американський бетоноукладальник уклав вже кілька сотень метрів нової смуги, інформує «Думська».

Роботи з остаточного заливання почалися з південного торця (курс 340). Перша смужка фінішного шару майбутньої злітної смуги була покладена ще 31 серпня. У той день за 11 годин спільної роботи багатьох служб вдалося залити перші 400 метрів фінішного покриття шириною 7,5 метрів. За підсумками того дня були внесені правки в логістику всієї майбутньої роботи, і можна сподіватися, що до кінця вересня буде укладено 400 метрів смуги на всю проектну ширину.

Загальна ширина бетонного шару повинна бути набагато більше декларованої робочої ширини в 45 метрів - всього близько 58-60 метрів.

За сприятливих погодних умов будівельникам до кінця листопада вдасться повністю залити до 1200 метрів смуги. На думку експертів, заливка можлива і в грудні, але однозначно, до кінця цього року «Автомагістраль-Південь» основний обсяг робіт не виконає.

За інформацією видання, зарплата за липень була виплачена найманим робітникам в повному обсязі тільки 12 вересня. Проте, у них залишилося багато питань - деякі працюють по 12-14 годин на день, але за це їм не доплатили. Побутові умови теж залишають бажати кращого: на 150 будівельників в бараку була всього одна пральна машина, яка, на жаль, зламалася. Сушити свої речі після прання і осінніх дощів ніде. Відчувається брак професіоналів, особливо такої рідкісної спеціальності, як бетонщик.

«Автомагістраль-Південь» заасфальтувала близько 500 метрів дороги, що веде до будмайданчика, яку за 10 місяців розбили її великовантажні самоскиди.

Зі східного боку старої смуги на початку цього року теж почалася велике будівництво. Будмайданчик огородили забором висотою близько 2,5 метрів з шапкою з колючого дроту. На деяких знімках можна побачити великий котлован і складені поруч з ним бетонні плити і напівкруглі елементи, при стикуванні яких утворюються труби великого (близько 1 метра) діаметру. Як виявилося, це майбутня зливова каналізаційна система, призначена для стоків нової злітно-посадкової смуги.

Нова спеціалізована система буде працювати під час сильної зливи, щоб потоки дощової води, що біжать з бетонної поверхні не розмивали ґрунт поруч зі смугою. В іншому випадку поруч можуть утворитися підтоплені території, а під смугою - порожнечі через зсув ґрунту. Зливовий потік буде йти в дренажні канали, після чого зливатися у великі підземні резервуари - саме їх зараз і будують поруч зі старою злітно-посадковою смугою. Далі вода спокійним потоком буде йти в міську каналізацію. Передбачене очищення стоків.