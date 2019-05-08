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    Юна одеситка завоювала золоту медаль на турнірі з художньої гімнастики

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    Юна одеситка завоювала золоту медаль на турнірі з художньої гімнастики

    Вихованка Одеської спортшколи №1 Анастасія Кордон стала переможницею відкритого турніру «Olympic Drеаm» з художньої гімнастики

    4-5 травня 2019 року в місті Буча (Київська обл.) відбувся відкритий турнір «Olympic Drеаm» з художньої гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 300 гімнасток з різних міст: Одеси, Дніпра, Чернігова, Біляївки, Харкова, Києва, Київської області і Республіки Білорусь.

    Одесу на змаганні представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

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    За результатами турніру одеська спортсменка Анастасія Кордон зайняла почесне 1 місце.

    Підготувала спортсменку до змагань тренер-викладач Анастасія Гуртова.

    Турнір проводився з метою популяризації та розвитку художньої гімнастики, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній віковій категорії, а також обміну досвідом між провідними спортсменами і тренерами.

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