Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу



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Вихованці одеської спортшколи №8 завоювали срібну і бронзову медалі на чемпіонаті України з боксу серед школярів

З 8 по 12 травня 2019 року в місті Шабо відбувся чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-2006 р.н. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів з усієї України.

Одесу на чемпіонаті України з боксу представляли вихованці відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8, зайнявши при цьому призові місця, зокрема:

Руслан Гулієв - 2 місце (37 кг);

Денис Кудрявцев - 3 місце (54 кг).

Підготували спортсменів до змагання тренери-викладачі: Нуреддин Алібейлі, Азер Мустафаєв, Дмитро Бобошко.