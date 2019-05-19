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    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу

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    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу

    Вихованці одеської спортшколи №8 завоювали срібну і бронзову медалі на чемпіонаті України з боксу серед школярів

    З 8 по 12 травня 2019 року в місті Шабо відбувся чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-2006 р.н. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів з усієї України.

    Одесу на чемпіонаті України з боксу представляли вихованці відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8, зайнявши при цьому призові місця, зокрема:

    • Руслан Гулієв - 2 місце (37 кг);
    • Денис Кудрявцев - 3 місце (54 кг).

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    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу
    Юні одеські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з боксу

    Підготували спортсменів до змагання тренери-викладачі: Нуреддин Алібейлі, Азер Мустафаєв, Дмитро Бобошко.

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