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    Юних одеситів запрошують на спортивне свято «Веселі перегони»

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    Юних одеситів запрошують на спортивне свято «Веселі перегони»

    Юні одесити - учасники змагань «Веселі перегони» здійснять заїзди на толокарах, біговелах, самокатах, роликових ковзанах та велосипедах

    7 липня 2019 року в Одесі на спортивному майданчику біля Одеського навчально-виховного комплексу № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» (вул. Кримська, 62а) відбудеться спортивно-масовий захід для дітей та підлітків «Веселі перегони».
    Початок - о 9:00.

    У програмі свята – заїзди учасників у категоріях: «Толокари», «Біговели», «Самокати», «Роликові ковзани», «Велосипед зі страхувальними колесами», «Велосипеди».

    ПЛАН
    проведення спортивно-масового заходу для дітей та підлітків «Веселі перегони»

    09.00-09.10 - реєстрація (підтвердження заявки) учасників категорії «Толокари»;
    09.10-10.00 - заїзд учасників категорії «Толокари»;
    10.00-10.05 - нагородження переможців у категорії «Толокари»;
    10.10-10.15 - неєстрація учасників категорії «Біговели»
    10.15-10.40 - заїзд учасників категорії «Біговели»;
    10.40-10.50 - нагородження переможців у категорії «Біговели»;
    10.50-10.55 - реєстрація учасників категорії «Самокати»;
    10.55-11.30 - заїзд учасників категорії «Самокати»;
    11.35-11.40 - нагородження переможців у категорії «Самокати»;
    11.40-11.50 - реєстрація учасників категорії «Роликові ковзани»;
    11.50-12.30 - заїзд учасників категорії «Роликові ковзани»;
    12.30-12.35 - нагородження переможців у категорії «Роликові ковзани»;
    12.35-12.45 - реєстрація учасників категорії «Велосипед зі страхувальними колесами»;
    12.45-13.30 - заїзд учасників категорії «Велосипед зі страхувальними колесами»;
    13.30-13.40 - нагородження переможців у категорії «Велосипед зі страхувальними колесами»;
    13.40-14.00 - реєстрація учасників категорії «Велосипеди»;
    14.00-16.40 - заїзд учасників категорії «Велосипеди»;
    16.40-17.00 - нагородження переможців у категорії «Велосипеди».

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