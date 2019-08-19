Юним одеситам пільгових категорій подарували відпочинок у Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

28 юних одеситів з малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю здійснили захоплюючу подорож Німеччиною

Вже третій рік поспіль для дітей пільгових категорій Одеси організовують відпочинок за кордоном у рамках плідного співробітництва одеської мерії з німецьким благодійним фондом «Round Table».

Цього року 28 юних одеситів з малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю відпочили і оздоровилися в дитячо-молодіжному таборі «Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub e.V.», розташованому в гірничо-лісовому масиві поблизу міста Кауб (земля Рейнланд-Пфальц, Федеративна Республіка Німеччина).

Під час поїздки юні одесити змогли оцінити красу і масштабність мальовничого району Німеччини із середньовічними замками та історичними містами - Долину Рейну, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Діти побачили замки Рейнштейн, Зоонек, Гутенфелс, руїни замку Еренфельс, фортеця Пфальцграфенштайн і овіяну легендами знамениту скелю Лорелей.

До програми перебування були включені захоплюючі екскурсії туристичними містами Кауб, Лорх, Рюдесхайм-ам-Райн і Вісбаден, катання на підвісній канатній дорозі та річкова прогулянка на катері. Також для дітей підготували квести, водні та футбольні турніри, лісові походи, майстер-класи з приготування їжі і барбекю.

Після закінчення перебування в таборі діти отримали подарунки.

На реалізацію цього проєкту з міського бюджету було виділено 0,5 млн. гривень. Організаційно-правове забезпечення здійснено департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.