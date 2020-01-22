З нагоди Дня Соборності України в Одесі вручили нагороди



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В Одеському театрі опери та балету відбулися урочистості до Дня Соборності України

22 січня в Україні відзначають День Соборності. З цієї нагоди в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбулися урочисті збори.

На зустрічі були присутні: представники органів влади Одеської області, Збройних Сил України, силових структур, дипломати, працівники сфери освіти, медицини, соціальної сфери, вчені, діячі культури і мистецтва, представники громадських організацій і волонтери.

«З кожним роком ми все глибше розуміємо ідею і значення соборності, важливість бути об'єднаними спільною метою, а головне - любов'ю до рідної держави, свого рідного міста. У всі часи саме в єднанні була сила людей. Миру, злагоди й благополуччя усім нам!» - зазначив заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь.

З нагоди свята були вручені високі державні і регіональні нагороди.