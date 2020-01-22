З нагоди Дня Соборності України в Одесі вручили нагороди
В Одеському театрі опери та балету відбулися урочистості до Дня Соборності України
22 січня в Україні відзначають День Соборності. З цієї нагоди в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбулися урочисті збори.
На зустрічі були присутні: представники органів влади Одеської області, Збройних Сил України, силових структур, дипломати, працівники сфери освіти, медицини, соціальної сфери, вчені, діячі культури і мистецтва, представники громадських організацій і волонтери.
«З кожним роком ми все глибше розуміємо ідею і значення соборності, важливість бути об'єднаними спільною метою, а головне - любов'ю до рідної держави, свого рідного міста. У всі часи саме в єднанні була сила людей. Миру, злагоди й благополуччя усім нам!» - зазначив заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь.
З нагоди свята були вручені високі державні і регіональні нагороди.
Розпорядженням Одеського міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі показники у службовій діяльності, взаємодію з органами місцевого самоврядування міста Одеси, особистий внесок у забезпечення сталого функціонування казначейства та з нагоди відзначення Дня Соборності України Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» нагороджена
Лопушан Анастасія Сергіївна - начальник управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області
За багаторічну самовіддану працю, активну участь у суспільному житті міста Одеси, утвердження ідей милосердя та гуманізму, вагомий внесок у справу благодійності, соціального захисту незахищених верств населення міста Одеси та з нагоди відзначення Дня Соборності України Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» нагороджена Ткаченко Людмила Михайлівна – директор Благодійного фонду соціального захисту старості громадян «Наше майбутнє».