З передової на Одещину повернулися військові зенітники (фото)



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«Осиний» полк прибув до пункту постійної дислокації

Сьогодні до місця постійної дислокації у смт Чорноморське на Одещині повернувся зенітно ракетний полк («оси» – такий позивний за ними закріпився за їхню професійну майстерність). Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Військовослужбовці з честю виконали покладені на них обов’язки й без жодної втрати повернулися із зони проведення операції об’єднаних сил на «велику землю», - йдеться в повідомленні.

Їх радо зустріли рідні та близькі, друзі, волонтери та капелани.

Традиційно на церемонії зустрічі від командування був присутній заступник командувача військ Оперативного командування «Південь» з морально-психологічного забезпечення полковник Олександр Губар.

«Вручення державних, відомчих нагород, визнань від громадськості, капеланське благословення від Одеського підрозділу військових капеланів, проходження урочистим маршем… А попереду – відновлення боєздатності та злагодження підрозділів й військовослужбовців зокрема задля досягнення перемоги, заради цілісності, недоторканості та незалежності рідної України», - одають у командуванні.

Селище Чорноморське довгий час було закритим військовим містечком, в ньому дислокувалися декілька військових частин колишнього Одеського військового округу, в подальшому Оперативного командування «Південь». На околицях селища розташовувалися дачі членів Військової Ради військового округу та військовий радгосп "Гвардійський", який постачав продукти до військ.

З початком російської збройної агресії, селище знову заполонили військові підрозділи, в тому числі, які були виведені на материкову частину України після анексії Криму Росією.