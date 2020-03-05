Одесит пограбував приватний будинок



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В Одесі правоохоронці затримали одесита за крадіжку з приватного будинку

Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник пошкодив металопластикове вікно, проник всередину та викрав ноутбук вартістю близько 30-ти тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Пошкоджене вікно та безлад у будинку виявила, повернувшись зі школи, донька господарів.

Оперативники Хаджибеївського відділення поліції встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання. У чоловіка, який виявився раніше засудженим за майнові злочини 39-річним одеситом, вилучили речові докази - різноманітні відмички, заглушки та коштовності. Викрадений ноутбук, зі слів підозрюваного, він продавав, а отримані за нього гроші витратив на власні потреби.

«Фігурантові повідомили про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз чоловік перевіряється на причетність до аналогічних злочинів, - розповів начальник Хаджибеївського ВП Олександр Кучугура. – За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі».