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    За минулий тиждень в Одесі народилися сім пар двійнят

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    За минулий тиждень в Одесі народилися сім пар двійнят

    А всього минулого тижня народилося 186 одеситів

    За минулий тиждень у п'яти міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 186 немовлят, що на 26 дітей більше, ніж попереднього тижня. 

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Минулий тиждень видався багатим на народження близнюків - населення Одеси поповнили сім двійнят. 

    Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули кількісну перевагу над дівчатками: за тиждень народилися 98 юних одеситів і 88 маленьких одеситок. 
    Найбільша кількість новонароджених минулого тижні з'явилася на світ у міському пологовому будинку №7 - 49 малюків. 

    На сьогодні в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль проводять усі п'ять міських пологових будинків. З 31 травня 2018 року в міському пологовому будинку №7 протягом місяця будуть проводитися щорічні планові роботи з косметичного ремонту і дезінфекції, у зв'язку з чим госпіталізацію пацієнток буде тимчасово припинено. 

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