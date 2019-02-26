За репост сепаратистських публікацій в інтернеті одеситка відповідатиме у суді



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Подальшу долю жінки вирішуватиме суд

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної одеситки, яку підозрюють у розповсюдженні сепаратистських публікацій. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

У соціальній мережі користувач розмістила на стіні репост інформації із публічними закликами до відокремлення Одеси зі складу України та приєднання до «Новоросії».

У ході розслідування правоохоронці повідомили їй про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення конституційного порядку, а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України).