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    За репост сепаратистських публікацій в інтернеті одеситка відповідатиме у суді

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    За репост сепаратистських публікацій в інтернеті одеситка відповідатиме у суді

    Подальшу долю жінки вирішуватиме суд

    Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної одеситки, яку підозрюють у розповсюдженні сепаратистських публікацій. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    У соціальній мережі користувач розмістила на стіні репост інформації із публічними закликами до відокремлення Одеси зі складу України та приєднання до «Новоросії».

    У ході розслідування правоохоронці повідомили їй про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення конституційного порядку, а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України).

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