Завтра в Одесі пройде другий тур виборів міського голови. Що важливо знати

15 листопада – повторне голосування з виборів Одеського міського голови

Згідно з Постановою міської виборчої комісії №301 від 05 листопада 2020 року повторне голосування з виборів Одеського міського голови відбудеться 15 листопада 2020 року.

Період голосування на виборчих дільницях - з 08:00 до 20:00.

Цього року через пандемію COVID-19 місцеві вибори проходять за новими правилами. Так, заходити в приміщення виборчої дільниці потрібно тільки в захисній масці, у чергах дотримуватися дистанції 1,5 метра, руки обробляти антисептиком, а для голосування мати власну ручку.

15 листопада із 07.30 до 20.00 буде організована робота додаткових маршрутів міського транспорту для перевезення виборців, які проживають на значній відстані від виборчих дільниць.

15 листопада у головному офісі Центру надання адмінпослуг (вул. Косовська, 2-Д) та територіальному підрозділі ЦНАПу у Суворовському районі (проспект Добровольського, 106) з 9:00 до 18:00 організовано видачу паспортів громадянина України.

Одесити, які подавали документи у територіальних підрозділах у Київському та Малиновському районах (вул. Академіка Корольова, 9 і вул. Генерала Петрова, 22), зможуть також отримати свої паспорти у головному офісі ЦНАПу (вул. Косовська, 2-Д).

15 листопада представництва ЦНАПу здійснюватимуть виключно видачу паспортів громадянина України.

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У зв`язку з проведенням повторного голосування на місцевих виборах та роботою в будівлях Київської та Малиновської районних адміністрацій територіальних виборчих комісій, територіальні підрозділи Центру надання адмінпослуг у Київському і Малиновському районах (вул. Академіка Корольова, 9 і вул. Генерала Петрова, 22) тимчасово переміщені в головний офіс Центру. 16 листопада прийом документів та видача готових результатів зазначеними підрозділами здійснюватиметься за адресою: вул. Косовська, 2-Д.

Територіальне представництво Центру в Суворовському районі працює без змін у роботі.