Зеленський отримав петицію щодо призначення одеського активіста губернатором



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Президенту подали петицію щодо призначення Олега Михайлика керівником Одеської області

Від Президента Володимира Зеленського вимагають призначити одеського активіста Олега Михайлика губернатором області. Про це йдеться в петиції, опублікованої на сайті президента, повідомляє NewsOne.

«Ми, жителі Одещини, втомилися жити в безвладді і хаосі. Тому просимо вас призначити главою Одеської державної адміністрації гідного людини, яким, без сумніву, є Олег Михайлик», - сказано в петиції.

Її автор вважає, що Зеленський повинен прийняти таке рішення для благополуччя області. Щоб петицію в якій підтримується Михайлик розглянули, потрібно зібрати 25 тисяч підписів, проте на даний момент зараз їх кілька десятків.

Сам Олег Михайлик разом з представниками різних політичний сил провів 5 числа спеціальну прес-конференцію. На ній вимагали від Зеленського вибрати керівника області з представників «нових лиц».

Ще до проведення акції в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на акцію збирають «масовку» за 500 гривень. Відповідні скріншоти опублікували ряд ЗМІ.

При цьому відомий блоггер Стас Домбровський звинуватив активістів у роботі на одного з найбільших забудовників Одеси та заявив, що нечисленна група людей не може говорити від імені всіх одеситів.