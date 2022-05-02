Зеленський про обстріл Одеси: чим Росії загрожували ці діти?

Зеленський також повідомив, що від 24 лютого окупанти вбили 220 українських дітей

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибух в Одесі. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи. Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п'ятеро людей.

У новому відеозверненні, 2 травня, очільник країни прокоментував трагедію.

«Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все. В Лисичанську, Луганської області, від російського обстрілу згоріла гімназія, в якій було понад 100 років. Її збудували ще бельгійці, вона витримала дві світові війни, але, як бачите, ця гімназія виявилася загрозою страшною для сучасної Росії», – емоційно відреагував президент.

Зеленський також повідомив, що від 24 лютого окупанти вбили 220 українських дітей. Втім, він зазначив, що ще немає доступу до інформації у тимчасово окупованих районах держави.

«1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше, ніж за два місяці. Саме тому весь вільний світ об’єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, щоб ніхто не вбивав дітей та не руйнував мирні міста, як це робить Росія», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.