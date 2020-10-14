Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Леха Качинського



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Пам'ятний знак Леху Качинському в Одесі відкрили у травні 2010 року Фото: Офіс президента

Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки

Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда з дружиною в Одесі вшанували пам'ять президента Польщі у 2005-2010 роках Леха Качинського, який загинув у авіакатастрофі у 2010 році.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого президента на будинку № 1 на вулиці Леха Качинського», – зазначається в повідомленні.

В Офісі президента розповіли, що цей пам'ятний знак відкрили у межах Днів Польщі, які проходили в Одесі у травні 2010 року. Тоді у заході брав участь, зокрема, й Анджей Дуда, який на той час перебував на посаді міністра канцелярії президента Польщі.

Як повідомлялося, 13 жовтня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, відвідали Одесу.

12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.