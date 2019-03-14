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    Зенітний ракетний дивізіон базуватиметься під Одесою

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    Зенітний ракетний дивізіон базуватиметься під Одесою

    Ракетні комплекси С-300 охоронятимуть кордони України

    Зенітний ракетний дивізіон 160-ї бригади буде передислоковано. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

    Йдеться про дивізіоні, який розташовувався в селищі Радісне Біляївського району. Тепер він постане біля кордонів Одеси - в селі Нерубайське.

    Нагадаємо, що на озброєнні 160-ї зенітної ракетної бригади знаходяться ракетні комплекси С-300. Бригада вважається одним з кращих підрозділів протиповітряної оборони України.

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