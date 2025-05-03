Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
Кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Відео з «іграми» потрапило до дорослих лише тому що хлопець переслав його другу-підлітку

Поліція Харківської області отримала повідомлення, що 10-річний хлопчик вчинив сексуальне насильство щодо знайомої 7-річної дівчинки. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, діти давно дружать, разом гуляють і живуть на одній вулиці. Про інцидент стало відомо через відео в телефоні хлопця, де той «намагається повторити зі своєю сусідкою те, що бачив у дорослих фільмах».

До дорослих воно дійшло лише тому, що хлопець переслав його другу-підлітку. А там відео випадково побачила мати й одразу пішла до служби у справах дітей. Звідти поліція отримала сигнал про сексуальне насильство.

Болвінов розповів, що хлопчик дружив зі старшими хлопцями – вони й показали йому, тоді ще п’ятирічному, доросле відео. Після того він «дивився часто, бо було цікаво». Пізніше хлопчик ввімкнув таке відео з інтернету подружці та запропонував повторити.

«Перший раз це було минулого літа, тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам увімкнув телефон. Ми поговорили з цими дітьми. Дівчинка каже, що погодилася, бо боялася», – пише Болвінов.

Дівчинка розповіла, що сусід залякав її та змусив. Ці слова підтверджує її 9-річний брат. «Фактично вона не розуміла сенсу всіх дій, що відбувались», – додав Болвінов.

За даними поліції, хлопець живе з мамою та бабусею. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Хлопець також стоїть на обліку в соцслужбі.

За словами Болвінова, хлопець та його мати «на контакт особливо не йдуть». Водночас жінка працює асистенткою вчителя початкових класів. Відповідно до характеристики з місця роботи, «знає основи дитячої психології та педагогіки».

Мама дівчинки зараз в декреті, окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько офіційно ніде не працює. Їхня родина також стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Батьки дізналися про все, що сталося, тільки коли побачили відео.

«Приголомшливий випадок. Але в цій ситуації кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років. Йдеться про невиконання батьківських обов’язків, матір можуть позбавити батьківських прав», – написав Болвінов.

Офіційно поліція Харківщини та ювенальна поліція цей випадок не коментували.

Нагадаємо, у 2022 році Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на ресурсі для дорослих.

Як повідомлялося, компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

До слова, понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за сім місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України. Кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент

Читайте також:

Теги: діти телефон поліція батьки секс відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція відреагувала на повідомлення про смерть чоловіка
У Харкові помер чоловік після затримання поліцією: реакція правоохоронців
5 квiтня, 23:54
Поліція отримала повідомлення, що п’ять надгробків на цвинтарі вимазані невідомою речовиною
На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»
9 квiтня, 19:43
Вимірювання швидкості здійснюється на 338 ділянках доріг
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
11 квiтня, 08:40
«Головне не боятися пробувати, пробувати й пробувати», – переконаний захисник України
Воїн, що втратив кінцівки на війні, зробив зворушливе зізнання
14 квiтня, 14:54
Семеніхін називає Артюха та Красношапку «співучасниками злочину московитів»
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
13 квiтня, 15:35
Підозрюваних затримано та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб
Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині
18 квiтня, 17:09
Учасники злочинної організації допомагали чоловікам тікати за кордон через фіктивне батьківство
У Києві ділки наживалися на ухилянтах, оформлюючи фіктивне батьківство
22 квiтня, 11:57
Жінка написала заяву у поліцію
Поліція оштрафувала матір школяра, який слухав російську музику та нагрубив жінці
28 квiтня, 10:20
Тетяна Антонова заявила, що тренер Медовиков неодноразово домагався до її 12-річної доньки
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
26 квiтня, 19:51

Кримінал

10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
21K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
12K
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
11K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
8861
Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua