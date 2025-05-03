10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції

Кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років

Відео з «іграми» потрапило до дорослих лише тому що хлопець переслав його другу-підлітку

Поліція Харківської області отримала повідомлення, що 10-річний хлопчик вчинив сексуальне насильство щодо знайомої 7-річної дівчинки. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, діти давно дружать, разом гуляють і живуть на одній вулиці. Про інцидент стало відомо через відео в телефоні хлопця, де той «намагається повторити зі своєю сусідкою те, що бачив у дорослих фільмах».

До дорослих воно дійшло лише тому, що хлопець переслав його другу-підлітку. А там відео випадково побачила мати й одразу пішла до служби у справах дітей. Звідти поліція отримала сигнал про сексуальне насильство.

Болвінов розповів, що хлопчик дружив зі старшими хлопцями – вони й показали йому, тоді ще п’ятирічному, доросле відео. Після того він «дивився часто, бо було цікаво». Пізніше хлопчик ввімкнув таке відео з інтернету подружці та запропонував повторити.

«Перший раз це було минулого літа, тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам увімкнув телефон. Ми поговорили з цими дітьми. Дівчинка каже, що погодилася, бо боялася», – пише Болвінов.

Дівчинка розповіла, що сусід залякав її та змусив. Ці слова підтверджує її 9-річний брат. «Фактично вона не розуміла сенсу всіх дій, що відбувались», – додав Болвінов.

За даними поліції, хлопець живе з мамою та бабусею. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Хлопець також стоїть на обліку в соцслужбі.

За словами Болвінова, хлопець та його мати «на контакт особливо не йдуть». Водночас жінка працює асистенткою вчителя початкових класів. Відповідно до характеристики з місця роботи, «знає основи дитячої психології та педагогіки».

Мама дівчинки зараз в декреті, окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько офіційно ніде не працює. Їхня родина також стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Батьки дізналися про все, що сталося, тільки коли побачили відео.

«Приголомшливий випадок. Але в цій ситуації кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років. Йдеться про невиконання батьківських обов’язків, матір можуть позбавити батьківських прав», – написав Болвінов.

Офіційно поліція Харківщини та ювенальна поліція цей випадок не коментували.

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Як повідомлялося, компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

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