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Поліграф для всіх. Влада Києва відреагувала на петицію щодо режисера Білоуса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліграф для всіх. Влада Києва відреагувала на петицію щодо режисера Білоуса
Андрій Білоус – актор, режисер, театральний педагог та викладач університету Карпенка-Карого
фото з відкритих джерел

Департамент культури КМДА запевнив у своїй відкритості до діалогу та контролі за розвитком ситуації в межах своїх повноважень

Департамент культури Київської міської державної адміністрація підтримує залучення поліграфа у справі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса для обох сторін конфлікту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент культури КМДА

У відомстві наголосили на своїй послідовній та принциповій позиції щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації, образ чи принижень у комунальних закладах культури.

Повідомляється, що, реагуючи на два звернення від колективу «Молодого театру» – одне з вимогою звільнення Андрія Білоуса, інше на його підтримку – департамент культури вжив низку заходів для всебічного аналізу ситуації. Зокрема, 4 лютого відбулися збори трудового колективу за участі директора Департаменту, а 20 березня – зустріч із комісією, яка перевіряла інформацію, викладену у зверненні 46 працівників.

26 березня департамент вдруге звернувся до Національної поліції з проханням розглянути можливість відсторонення Андрія Білоуса від посади на час розслідування, за наявності законних підстав.

Окрім цього, для об’єктивного розгляду справи, Департамент культури підтримує проведення поліграфічного дослідження для обох сторін конфлікту.

«Це могло б стати дієвим інструментом у встановленні істини й пришвидшити об’єктивне розслідування. Вважаємо, що в резонансних ситуаціях із полярними твердженнями така процедура здатна допомогти вирішити ситуацію», – йдеться у заяві.

За результатами зустрічі з комісією, яка займалася перевіркою звернення працівників, 27 березня департамент звернувся до департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з проханням про консультативну допомогу у створенні Етичного кодексу, розробці тренінгів з протидії харасменту та дискримінації, а також проведенні гендерних аудитів. 

Насамкінець Департамент культури КМДА додав, що залишається відкритим до діалогу та контролює розвиток ситуації в межах своїх повноважень і закону.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки. 

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

До слова, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Теги: телебачення розслідування поліція педагог влада Андрій Білоус звільнення

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