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Переговори з Угорщиною, затримання керівництва оборонного заводу. Головне за 29 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Переговори з Угорщиною, затримання керівництва оборонного заводу. Головне за 29 квітня
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів

Україна домовилась про консультації з Угорщиною, СБУ затримала керівництво оборонного заводу, який постачав браковані міни, працівники ТЦК без бойового досвіду відправляться на фронт. «Главком» склав добірку новин 29 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

СБУ затримала керівництво оборонного заводу, який постачав браковані міни

На Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.

Варто зазначити, що Шиман, згідно з указом президента-втікача Віктора Януковича, став Героєм України у 2013 році. Звання було присвоєно за «визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, впровадження високоефективних сучасних технологій виробництва, багаторічну сумлінну працю».

Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

Нацбанк визнав ділову репутацію Порошенка небездоганною

Національний банк визнав ділову репутацію пʼятого президента та народного депутата Петра Порошенка небездоганною. Причиною цьому стали раніше застосовані санкції.

Рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ на засіданні 28 квітня.

Порошенко володіє акціями Міжнародного інвестиційного банку опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який є власником майже 65% акцій банку. Ще 10% належить його синові Олексію, а власником 14% є колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та давній бізнес-партнер експрезидента – Ігор Кононенко.

Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС

Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву  в ефірі телемарафону.

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, команди обох країн працюватимуть над виконанням 11 рекомендацій, які викликають занепокоєння угорської сторони.

«Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, доти, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони», – розповіла вона.

Україна вже надала свої пропозиції, тепер чекає на контрпропозиції від Угорщини.

Працівники ТЦК без бойового досвіду відправляться на фронт

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.

На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості. У період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну всіх керівників територіальних центрів комплектування. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК уже мають бойовий досвід.

Міністр оборони отримав нових заступників

Кабінет міністрів призначив трьох заступників голови Міністерства оборони для посилення управлінської команди відомства.

За словами міністра Рустема Умєрова, призначено першим заступником міністра оборони Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб «забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська».

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, який очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України.

Олександра Козенка призначено заступником міністра оборони. З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки – випускник Київського національного економічного університету.

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Теги: Угорщина СБУ корупція в Україні ТЦК Петро Порошенко

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