Чотири пари близнюків народилися в Одесі минулого тижня



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Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 255 немовлят, що на 10 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі новоспечених одеситів – чотири пари близнюків.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 129 - на 13 дітей більше, ніж за попередній тиждень. Також за тиждень побачили світ 126 маленьких одеситок.

На першому місці за кількістю новонароджених минулого тижня знаходиться міський пологовий будинок №7, де з'явилися на світ 132 малюки.

24 серпня 2020 року після завершення щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту відновив свою роботу пологовий будинок №1.

З 24 серпня тимчасово припинено госпіталізацію вагітних, роділь і породіль у міський пологовий будинок №7, де наразі проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт. Роботу пологового будинку №7 у звичайному режимі планується відновити з 14 вересня.