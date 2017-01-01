ЗМІ: Порошенко зібрався оглянути військові об’єкти на Одещині

За інформацією ЗМІ, в саму Одесу глава держави не заїде

Президент України Петро Порошенко в найближчі дні відвідає Одеську область для огляду військових об'єктів. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в Одеській облдержадміністрації. «Попередньо візит заплановано на середу 27 грудня, але готується обмін полоненими, що може підкоригувати плани і



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Петро Порошенко на зустрічі з військовими

За інформацією ЗМІ, в саму Одесу глава держави не заїде

Президент України Петро Порошенко в найближчі дні відвідає Одеську область для огляду військових об'єктів.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в Одеській облдержадміністрації.

«Попередньо візит заплановано на середу 27 грудня, але готується обмін полоненими, що може підкоригувати плани і президент прибуде 28 грудня», - зазначає ЗМІ.

За даними співрозмовника видання, в саму Одесу глава держави не заїде. Порошенко відвідає Біляївський та Окнянський райони області. Зокрема, в Біляївському районі президент огляне будівництво військового містечка окремого батальйону морської піхоти.

До слова, колишній віце-президент США Джо Байден розповів, як намагався переконати Порошенка і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом.