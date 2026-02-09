Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA

Микула нагадав, що до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% територій Донецької області

За нинішніх темпів ведення війни Росії знадобиться щонайменше 742 дні, або ж 2 роки для повної окупації Донецької області. Про це співзасновник проєкту DeepStateUA Руслан Микула сказав під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні «12 років війни. Що далі?».

«Як швидко росіяни можуть окупувати Донецьку область? Це відповідь, яку дуже хоче почути президент США Дональд Трамп і багато американського істеблішменту. Якщо взяти темпи 2025-го року, тому що 2025-ий рік саме є показовим, то противнику знадобиться щонайменше 742 дні або 2 роки для того, щоб окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна – це нелінійна історія, будь-які події можуть вплинути, і ці 2 роки можуть розтягнутися і на 10 років», – сказав він.

Руслан Микула нагадав, що до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% територій Донецької області.

«За 2022 рік, і це в основному початок першого місяця повномасштабного вторгнення, коли були Маріуполь, Волноваха, – ворог захопив ще 24,4% області. За 2023-2025 рр. і донині (за три повних роки) противник захопив 21,8% області. Під контролем Збройних Сил України залишається 21,5% області», – зазначив він.