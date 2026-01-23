США направили велику флотилію у бік Ірану – Трамп

Трамп заявив, що Сполучені Штати направили значні військово-морські сили у напрямку Ірану

Президент зазначив, що США уважно стежать за розвитком подій навколо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направили значні військово-морські сили у напрямку Ірану, однак Вашингтон розраховує не вдаватися до застосування сили. Про це Трамп повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One під час повернення до Вашингтона, пише «Главком».

За словами американського лідера, до регіону прямує велика флотилія американських кораблів, яка має діяти як стримувальний фактор.

«У нас у цьому напрямку рухається велика флотилія. Подивимося, що буде. Великі сили прямують до Ірану. Я б не хотів, щоб щось сталося. Можливо, нам не доведеться їх використовувати», – заявив Трамп.

Президент зазначив, що США уважно стежать за розвитком подій навколо Ірану, зокрема після заяв Тегерана про скасування запланованих протестних акцій минулого тижня.

За даними американської сторони, найближчими днями до Близького Сходу має прибути ударна авіаносна група ВМС США разом з іншими військовими засобами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

Як повідомлялось, щонайменше один американський авіаносець розпочав рух у напрямку Близького Сходу.