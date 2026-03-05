Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на базі відпочинку

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Уночі під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв.м.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу.

Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також понівечено транспортні засоби.

Загиблих і постраждалих немає.

До слова, у ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга.