Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
Сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку
фото: ДСНС Одещини

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на базі відпочинку

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Уночі під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв.м.

Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки фото 1
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки фото 2

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу.

Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки фото 3

Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також понівечено транспортні засоби.

Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки фото 4

Загиблих і постраждалих немає.

До слова, у ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга.

Теги: Одещина ДСНС війна

