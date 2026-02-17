Головна Гроші Бізнес
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ
Завод «Флекстронікс» у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd.
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Глава МЗС України: «Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків»

Російська Федерація навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні. За час повномасштабної війни постраждало 47% компаній, а у 38% загинули працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Росія навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні, зокрема офіс Boeing у Києві, завод Flex у Мукачеві та виробництво Bunge у Дніпрі. Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків. Це були удари по американській економіці», – каже він.

Посилаючись на дані Американської торговельної палати, Сибіга наголосив, що за час повномасштабної війни 47% американських компаній в Україні зазнали збитків від російських ударів, у 57% постраждали співробітники, а в 38% були загиблі.

«У той час, як Кремль протягом 2025 і на початку 2026 року пропонував адміністрації Трампа «перезавантаження» економічних відносин зі Сполученими Штатами, Росія водночас атакувала Flex Electronics, Boeing та інші компанії. Москва стверджує, що прагне до відносин зі США, де «бізнес понад усе». Але удари по компаніях «партнера» навряд можна вважати «партнерством», – наголосив дипломат.

Сибіга додав, що російські атаки демонструють, що нібито вигідні пропозиції Кремля щодо економічної співпраці насправді є нічим іншим, ніж «потьомкінським селом», щоб виграти час, зводячи нанівець американський вплив у Європі. Натомість Україна, підкреслив глава МЗС, пропонує взаємовигідну співпрацю в різних сферах, від рідкісноземельних корисних копалин до високих технологій, оборонної співпраці та виробництва дронів.

«У нас вже є історії успіху, і ми хочемо розширити їх, зокрема завдяки Плану процвітання. Суверенна та вільна Україна зі зростаючим ВВП також стане великою стратегічною перемогою для американських інтересів у Європі, величезним ринком для американських товарів і послуг та стратегічною поразкою для Москви», – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня 2025 року російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex.

