Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)

Окупанти представили нову версію системи «Солнцепьока», яка відзначається посиленим захистом та збільшеною дальністю вогню

Міноборони РФ показало застосування на фронті нової важкої вогнеметної системи ТОС-3 «Дракон», яке назвали новою версією «Солнцепьока». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Defense Express.

Як повідомляється, сучасний варіант оснащений новою пусковою установкою з 15 напрямними та здатний вести вогонь на відстані 15–24 км, що робить його більш ефективним у бою, де активно використовуються дрони.

Нова установка росіян фото з відкритих джерел

Також нова конструкція має додаткові екрани та елементи захисту, що підвищують її стійкість до ударів противника. На установку було додатково наварено подвійний екран з сітки та дугоподібний лист металу у передній частині, який прикриває направляючі з ракетами, коли пускова установка перебуває у похідному положенні.

Воїни ЗСУ на такі новації росіян зважати не збираються. Вони так само добряче знищать цю російську техніку.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів.

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено, знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів.