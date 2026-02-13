Головна Новини
search button user button menu button

Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Нова вогнеметна система готується до пуску
фото: Defense Express

Окупанти представили нову версію системи «Солнцепьока», яка відзначається посиленим захистом та збільшеною дальністю вогню

Міноборони РФ показало застосування на фронті нової важкої вогнеметної системи ТОС-3 «Дракон», яке назвали новою версією «Солнцепьока». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Defense Express.  

Як повідомляється, сучасний варіант оснащений новою пусковою установкою з 15 напрямними та здатний вести вогонь на відстані 15–24 км, що робить його більш ефективним у бою, де активно використовуються дрони. 

Нова установка росіян
Нова установка росіян
фото з відкритих джерел

Також нова конструкція має додаткові екрани та елементи захисту, що підвищують її стійкість до ударів противника. На установку було додатково наварено подвійний екран з сітки та дугоподібний лист металу у передній частині, який прикриває направляючі з ракетами, коли пускова установка перебуває у похідному положенні.

Нова установка росіян
Нова установка росіян
фото з відкритих джерел

Воїни ЗСУ на такі новації росіян зважати не збираються. Вони так само добряче знищать цю російську техніку.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів. 

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено, знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів.

Читайте також:

Теги: Україна зброя фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фокусі операцій «Альфи» опинилися ключові елементи російської ППО
Стратегічний ефект на $4 млрд. «Альфа» СБУ знищила міф про непереможне російське ППО
19 сiчня, 16:45
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
11 лютого, 07:40
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
31 сiчня, 09:19
Чеська схема постачання боєприпасів Києву зіткнулася з дефіцитом фінансування
Чехія заявила про брак коштів на придбання боєприпасів для України: як це позначиться на війні
11 лютого, 17:06
Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників «Азовсталі»
РФ відправила в Абу-Дабі агента ГРУ – найкращого переговорника Кремля
24 сiчня, 20:57
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
26 сiчня, 19:53
Удар прийшовся по вагону незламності, який розміщено в громаді для обігріву мешканців
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
5 лютого, 09:38
Білоруські військові брали участь у навчаннях із використанням дронів та засобів РЕБ
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes
8 лютого, 15:15
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Вчора, 10:52

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua