Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)
Займання вдалось локалізувати
фото: Сьомий кілометр/Telegram

Вдалося уникнути поширення пожежі на ряди ринку

У вівторок, 10 березня, на території промтоварного ринку «Сьомий кілометр» в Одесі сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ринку.

Пожежа спалахнула на Банківській площі.

Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото) фото 1
фото: Сьомий кілометр/Telegram

«На жаль, в нас пожежа на Банківській площі. Рятувальна команда ринку та інші пожежні частини прибули дуже швидко. Зараз займання вже локалізоване», – йдеться у повідомленні.

Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото) фото 2
фото: Сьомий кілометр/Telegram

Зазначається, що вдалося уникнути поширення пожежі на ряди ринку.

Ринок «Сьомий кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок») – один із найбільших у Східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

До слова, Російська Федерація уночі 29 січня атакувала Одесу ударними безпілотниками Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті. 

пожежа Одеса ринок

