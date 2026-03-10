Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)

Вдалося уникнути поширення пожежі на ряди ринку

У вівторок, 10 березня, на території промтоварного ринку «Сьомий кілометр» в Одесі сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ринку.

Пожежа спалахнула на Банківській площі.

фото: Сьомий кілометр/Telegram

«На жаль, в нас пожежа на Банківській площі. Рятувальна команда ринку та інші пожежні частини прибули дуже швидко. Зараз займання вже локалізоване», – йдеться у повідомленні.

фото: Сьомий кілометр/Telegram

Зазначається, що вдалося уникнути поширення пожежі на ряди ринку.

Ринок «Сьомий кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок») – один із найбільших у Східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

До слова, Російська Федерація уночі 29 січня атакувала Одесу ударними безпілотниками Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті.