РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»
Фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті
колаж: glavcom.ua (фото: «Нафтогаз»)

На місці працюють рятувальники ДСНС

Сьогодні, 27 січня, Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури групи «Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», – зазначив Сергій Корецький.

Зазначається, що це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти групи «Нафтогаз» з початку місяця.

«Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний – безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми», – наголошує «Нафтогаз».

Нагадаємо, уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом Бродівська міська рада закликала мешканців міста щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Це пов’язано з ранковою атакою на об’єкту інфраструктури у Золочівському районі.

