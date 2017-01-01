В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж

П’ятий рік поспіль напередодні різдвяних і новорічних свят в Одесі проходить найсолодша з виставок.

Пряникові будиночки з пряникового тіста, шоколаду, карамелі, марципанів, печива печуть майстри-кондитери й аматори, дорослі й діти. Захід благодійний: під час ярмарку-продажу збирають кошти для тяжкохворих дітей. Цьогоріч гроші підтримають лікування 5-річного хлопчика, який бореться з онкологічним захворюванням. [GALLERY_BLOCK]