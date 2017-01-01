В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
- Вчора, 11:22
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П’ятий рік поспіль напередодні різдвяних і новорічних свят в Одесі проходить найсолодша з виставок.
Пряникові будиночки з пряникового тіста, шоколаду, карамелі, марципанів, печива печуть майстри-кондитери й аматори, дорослі й діти. Захід благодійний: під час ярмарку-продажу збирають кошти для тяжкохворих дітей.
Цьогоріч гроші підтримають лікування 5-річного хлопчика, який бореться з онкологічним захворюванням.
Джерело: Радіо Свобода