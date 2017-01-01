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    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж

    П’ятий рік поспіль напередодні різдвяних і новорічних свят в Одесі проходить найсолодша з виставок.
    Пряникові будиночки з пряникового тіста, шоколаду, карамелі, марципанів, печива печуть майстри-кондитери й аматори, дорослі й діти. Захід благодійний: під час ярмарку-продажу збирають кошти для тяжкохворих дітей. Цьогоріч гроші підтримають лікування 5-річного хлопчика, який бореться з онкологічним захворюванням. [GALLERY_BLOCK]
    • Вчора, 11:22
    • Розсилка

    П’ятий рік поспіль напередодні різдвяних і новорічних свят в Одесі проходить найсолодша з виставок.

    Пряникові будиночки з пряникового тіста, шоколаду, карамелі, марципанів, печива печуть майстри-кондитери й аматори, дорослі й діти. Захід благодійний: під час ярмарку-продажу збирають кошти для тяжкохворих дітей.

    Цьогоріч гроші підтримають лікування 5-річного хлопчика, який бореться з онкологічним захворюванням.

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    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    Головна тема цьогорічної експозиції – «Космос»
    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    Будиночки печуть цілими сім’ями, привозять навіть з області
    В Одесі на «солодкій виставці» збирають кошти на лікування дитини. Фоторепортаж
    Вхід на виставку для дітей безкоштовний, майстер-класи також
    Пряникові будиночки стоятимуть на виставці до 25 грудня



    Джерело: Радіо Свобода

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