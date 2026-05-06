Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ

Гуляєв: Я прийняв рішення піти до ЗСУ

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив про намір вступити до лав ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відеозвернення.

«Я прийняв рішення піти до ЗСУ. Посада залишиться за мною, команда теж залишається. Після закінчення контракту я повернуся на робоче місце», – зауважив Василь Гуляєв.

За інформацією «Думської», обов’язки міського голови виконуватиме секретар Чорноморської міськради Олена Шолар.

Василь Гуляєв став мером Чорноморська за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. Народився 1963 року в селищі Олександрівка на Одещині. У 2006 році очолив сільську раду села Молодіжне Овідіопольського району, у 2010 році був переобраний. Має вищу освіту: у 2008 році закінчив Одеську національну академію харчових технологій. У 2014 році був обраний народним депутатом VIII скликання.

Раніше міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України.