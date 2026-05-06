Головна Одеса Відео
search button user button menu button

Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Василь Гуляєв зауважив, що посада залишиться за ним
фото: скриншот з відео

Гуляєв: Я прийняв рішення піти до ЗСУ

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив про намір вступити до лав ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відеозвернення.

«Я прийняв рішення піти до ЗСУ. Посада залишиться за мною, команда теж залишається. Після закінчення контракту я повернуся на робоче місце», – зауважив Василь Гуляєв.

За інформацією «Думської», обов’язки міського голови виконуватиме секретар Чорноморської міськради Олена Шолар.

Василь Гуляєв став мером Чорноморська за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. Народився 1963 року в селищі Олександрівка на Одещині. У 2006 році очолив сільську раду села Молодіжне Овідіопольського району, у 2010 році був переобраний. Має вищу освіту: у 2008 році закінчив Одеську національну академію харчових технологій. У 2014 році був обраний народним депутатом VIII скликання.

Раніше міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тиснуть, а РФ намагається повернути позиції.
Росіяни намагаються прорватися до Оріхова за будь-яку ціну. Огляд фронту
26 квiтня, 10:31
Одеська область залишається однією з постійних цілей російських атак
Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
9 квiтня, 07:50
Нині триває 1516-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року
19 квiтня, 08:14
Олексій Тритенко показав свою нагороду за службу в ЗСУ
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
20 квiтня, 13:00
Після ударів біля Туапсе знову зросло судноплавство
Порт Туапсе наростив трафік суден після дронових атак: що відомо
20 квiтня, 21:11
Сибіга назвав фактори, що зміцнюють переговорну позицію Києва
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
22 квiтня, 10:20

Відео

Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)
На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові
На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові
В Одеському районі натовп з кийками напав на військових ТЦК: є постраждалі
В Одеському районі натовп з кийками напав на військових ТЦК: є постраждалі

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua