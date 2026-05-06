Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив про намір вступити до лав ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відеозвернення.
«Я прийняв рішення піти до ЗСУ. Посада залишиться за мною, команда теж залишається. Після закінчення контракту я повернуся на робоче місце», – зауважив Василь Гуляєв.
За інформацією «Думської», обов’язки міського голови виконуватиме секретар Чорноморської міськради Олена Шолар.
Раніше міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України.
