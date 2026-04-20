Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)

В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим та поранив дитину. Порушника затримали поліцейські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію України.

«Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині. Дитину ушпиталили лікарі швидкої, а патрульні негайно розпочали обстеження прилеглої території. Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.

«Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він вважається як особа, яка самовільно залишила військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку», – йдеться у заяві.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який у Чернігові 19 квітня стріляв на вулиці. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Ніхто не постраждав.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.