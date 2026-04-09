Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

Ростислав Вонс
Одеська область залишається однією з постійних цілей російських атак
За словами глави ОВА, через російський удар ніхто не постраждав

Уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, унаслідок російського обстрілу є пошкодження на території обʼєкта критичної інфраструктури. «На щастя, обійшлося без постраждалих. Тривають роботи з усунення наслідків», – повідомив він.

Нагадаємо, увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.

До слова, уранці 6 квітня ворог здійснив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару місто Славутич тоді залишилося без електропостачання, що зачепило близько 21 тисячі мешканців.

Також у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкт.

Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
Тропічне диво: на Одещині науковці зафільмували рожевих фламінго (відео)
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
Катування дитини в реабілітаційному центрі на Одещині: справу передано до суду
