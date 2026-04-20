Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Олексій Тритенко показав свою нагороду за службу в ЗСУ
Олексій Тритенко стоїть на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення

Заслужений артист України Олексій Тритенко отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Актор-воїн поділився світлиною відзнаки у своєму блозі в Іnstagram. Про це пише «Главком» із посилання на допис.

Олексій Тритенко був нагороджений нагрудним знаком «Золотий Хрест» за службу українському народові. Як відомо, відповідною відзнакою нагороджують осіб рядового й сержантського (старшинського) складу ЗСУ за проявлену мужність та за успішне виконання бойових завдань.

На фото, яким поділився Олексій Тритенко, можна побачити нагрудний знак та додаток до нього. «Іменем українського народу Головнокомандувач Збройних сил України має честь нагородити молодшого сержанта Олексія Тритенка «Золотим Хрестом», – йдеться в документі. Свій допис актор доповнив такими словами: «Служу українському народові!».

Олексій Тритенко долучився до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Актор-воїн служить у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді».

Нагадаємо, Олексій Тритенко, який відомий за роботами в кіно й театрі, визнав, що використання ним військової форми в той час, коли він задіяний активно в роботі свого театру, викликає «хворобливу увагу». Через це актор оприлюднив спеціальний допис, у якому показав витяг із наказу Міноборони дворічної давності, згідно, з яким є чинним військовослужбовцем ЗСУ від початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Читайте також

Безпекову ситуацію на чвертьмильйонному мітингу правоохоронцям вдалося втримати під контролем
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
21 березня, 19:33
У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом
Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
23 березня, 12:10
Сергій Притула прокоментував дорікання в сторону чоловіка ведучої Марії Єфросиніної військового Тимура Хромаєва
Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної
30 березня, 14:07
У Новоросійську уражено ключовий порт РФ
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
6 квiтня, 17:47
Покровський напрямок залишається зоною найінтенсивніших бойових дій
Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)
9 квiтня, 10:37
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00
Координаційному штабу вдалося знайти в полоні 12 українців
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
11 квiтня, 16:48
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
11 квiтня, 20:52
Міф про «українську загрозу» енергосистемі Угорщини вичерпано
Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»
15 квiтня, 20:07

Шоу-біз

Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
На війні загинув відомий український режисер
На війні загинув відомий український режисер
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп
Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп

Новини

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
