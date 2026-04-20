Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)

Олексій Тритенко показав свою нагороду за службу в ЗСУ

Олексій Тритенко стоїть на захисті країни з початку повномасштабного вторгнення

Заслужений артист України Олексій Тритенко отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Актор-воїн поділився світлиною відзнаки у своєму блозі в Іnstagram. Про це пише «Главком» із посилання на допис.

Олексій Тритенко був нагороджений нагрудним знаком «Золотий Хрест» за службу українському народові. Як відомо, відповідною відзнакою нагороджують осіб рядового й сержантського (старшинського) складу ЗСУ за проявлену мужність та за успішне виконання бойових завдань.

На фото, яким поділився Олексій Тритенко, можна побачити нагрудний знак та додаток до нього. «Іменем українського народу Головнокомандувач Збройних сил України має честь нагородити молодшого сержанта Олексія Тритенка «Золотим Хрестом», – йдеться в документі. Свій допис актор доповнив такими словами: «Служу українському народові!».

Олексій Тритенко долучився до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Актор-воїн служить у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді».

Нагадаємо, Олексій Тритенко, який відомий за роботами в кіно й театрі, визнав, що використання ним військової форми в той час, коли він задіяний активно в роботі свого театру, викликає «хворобливу увагу». Через це актор оприлюднив спеціальний допис, у якому показав витяг із наказу Міноборони дворічної давності, згідно, з яким є чинним військовослужбовцем ЗСУ від початку повномасштабної війни.