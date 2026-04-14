На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)

На узбережжі Чорного моря в межах Чорноморської міської громади зафіксовано забруднення. Інспектори відібрали проби та врятували птаха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

«Під час обстеження берегової лінії зафіксовано стійкі плями сірого кольору невідомого походження зі специфічним запахом, характерним для соняшникової олії. Забруднення простягається вздовж узбережжя приблизно на 350 метрів. У прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини у воді», – йдеться у повідомленні.

На місці також було виявлено постраждалого птаха – пірникозу малу, забруднену цією речовиною. Інспектори вилучили птаха та передали його фахівцям Одеського зоопарку для надання допомоги.

фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу/Facebook

«Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води. Зразки передані до лабораторії інспекції, результати досліджень очікуються», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією. Ураження резервуару призвело до розливу продукції, проте катастрофічних наслідків вдалося уникнути.

Раніше на одеських пляжах «Ланжерон» та «Відрада» пожовкло море і має специфічний запах. Екологи пов’язують інцидент із наслідками російських обстрілів портової інфраструктури, що сталися наприкінці минулого року.