На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)
Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води
На узбережжі Чорного моря в межах Чорноморської міської громади зафіксовано забруднення. Інспектори відібрали проби та врятували птаха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
«Під час обстеження берегової лінії зафіксовано стійкі плями сірого кольору невідомого походження зі специфічним запахом, характерним для соняшникової олії. Забруднення простягається вздовж узбережжя приблизно на 350 метрів. У прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини у воді», – йдеться у повідомленні.
На місці також було виявлено постраждалого птаха – пірникозу малу, забруднену цією речовиною. Інспектори вилучили птаха та передали його фахівцям Одеського зоопарку для надання допомоги.
«Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води. Зразки передані до лабораторії інспекції, результати досліджень очікуються», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією. Ураження резервуару призвело до розливу продукції, проте катастрофічних наслідків вдалося уникнути.
Раніше на одеських пляжах «Ланжерон» та «Відрада» пожовкло море і має специфічний запах. Екологи пов’язують інцидент із наслідками російських обстрілів портової інфраструктури, що сталися наприкінці минулого року.
Коментарі — 0