Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
«На заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди»
Міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook.
«Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України», – йдеться в повідомленні.
Борисенко підкреслив, що на заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки. Тим більше зараз, за словами Борисенка, «настав вирішальний та переломний момент війни».
Хто виконуватиме обовʼязки міського голови, поки не повідомляється.
Нагадаємо, триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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