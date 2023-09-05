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Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
фото: Володимир Борисенко / Facebook

«На заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди»

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook.

«Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України», – йдеться в повідомленні.

Борисенко підкреслив, що на заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки. Тим більше зараз, за ​​словами Борисенка, «настав вирішальний та переломний момент війни».

Хто виконуватиме обовʼязки міського голови, поки не повідомляється. 

Нагадаємо, триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ЗСУ

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