Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 153 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське, Вовче Дніпропетровської області; Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке, Копані, Лісне, Трудове, Шевченківське, Новоукраїнка, Микільське, Юрківка, Зарічне, Балабине Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Агресор чотири рази атакував у напрямку Новоплатонівки та у районі Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку

Противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Дробишеве та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Новосергіївка.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував сім разів у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1516-й день повномасштабної війни в Україні.