Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту

ВМС: Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі!

Військово-морські сили знищили ворожий безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

«Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено. Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі!», – йдеться у повідомленні.

Раніше підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16».

До слова, у ніч з 5 на 6 квітня українські спецпризначенці вивели з ладу «Славянін» ударами БпЛА. Це судно було останнім залізничним поромом окупантів у Керченській протоці, який залишався в строю.

Як повідомлялося, пошкодження російського великовантажного порома «Славянін» суттєво впливає на логістику окупантів і змушує їх активніше використовувати залізничне сполучення.