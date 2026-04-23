Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту

Наталія Порощук
Катер був швидко виявлений і успішно знищений
фото: скриншот з відео

ВМС: Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі!

Військово-морські сили знищили ворожий безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

«Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено. Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі!», – йдеться у повідомленні.

Раніше підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16».

До слова, у ніч з 5 на 6 квітня українські спецпризначенці вивели з ладу «Славянін» ударами БпЛА. Це судно було останнім залізничним поромом окупантів у Керченській протоці, який залишався в строю.

Як повідомлялося, пошкодження російського великовантажного порома «Славянін» суттєво впливає на логістику окупантів і змушує їх активніше використовувати залізничне сполучення.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

