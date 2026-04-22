Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України

Сибіга: «Позиція на полі бою найсильніша за останній рік»

Зміцнення позицій України на фронті та технологічна перевага є ключовими інструментами для наближення справедливого миру. Наразі переговорна позиція Києва є найбільш підкріпленою реальними здобутками за останній рік. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

«Нашу ситуацію тепер можна охарактеризувати наступним чином. Тримаємо лінію. Вона дійсно, позиція на поле бою найсильніша чи найміцніша за останній рік. Дійсно найміцніша. Ми мінімізували, перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів», – заявив очільник закордонного відомства Андрій Сибіга.

Глава української дипломатії виділив три головні фактори, що формують силу України за столом переговорів:

Міцність фронту: За словами Сибіги, лінія оборони зараз є найміцнішою за останній рік. Завдяки масовому застосуванню дронів Україна змогла мінімізувати перевагу росіян у живій силі. Тепер кількість окупантів більше не є визначальним фактором у боях.

«Тепер більше перевага в людській силі не є визначальною на полі бою. Це досягнення українського війська і насправді це теж фактор, який багато що визначатиме далі», – зауважив міністр.

Нова геополітична сила – «закрите небо»: Україна досягла спроможності збивати до 90% ворожих цілей. Міністр підкреслив, що ефективна протиповітряна оборона захищає не лише міста, а й посилює дипломатичну вагу держави.

«Другий елемент – закрите небо. Тут ми теж досягали успіхів, ми можемо збивати до 90% цілей, які б'ють по наших містах, по Україні. Це наша нова геополітична сила», – зауважив Андрій Сибіга.

Стратегія: Наявність технологічної та тактичної асиметрії дозволяє Україні ефективно протистояти більшому за ресурсами ворогу, створюючи нову реальність на мапі світу.

«Третій елемент ситуації, я боюсь називати це стратегією, але реальністю, мабуть реальністю, це асиметричні атаки, маючи такого ворога, асиметрія. Асиметрія в мисленні, асиметрія вибудовування тактик, розвитку технологій», – сказав очільник закордонного відомства.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Туреччини за допомогою в організації зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, з можливою участю турецького і американського лідерів Ердогана і Трампа.

Раніше повідомлялося, що Туреччина сприятиме прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

«Главком» писав, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.