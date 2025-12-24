На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові

Ситуацію перевіряють відповідні служби

В Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації.

«Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

На місце вже виїхали представники:

Державної екологічної інспекції;

КП «Узбережжя»;

КУ «Рятувально-водолазна служба»;

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

До слова, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.