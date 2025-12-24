Головна Одеса Відео
На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Ситуацію перевіряють відповідні служби

В Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації.

«Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

На місце вже виїхали представники:

  • Державної екологічної інспекції;
  • КП «Узбережжя»;
  • КУ «Рятувально-водолазна служба»;
  • Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.

До слова, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. 

