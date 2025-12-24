На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові
Ситуацію перевіряють відповідні служби
В Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації.
«Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.
На місце вже виїхали представники:
- Державної екологічної інспекції;
- КП «Узбережжя»;
- КУ «Рятувально-водолазна служба»;
- Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію.
До слова, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
