На Дністровському лимані правоохоронці викрили браконьєра



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Правопорушнику загрожує штраф або обмеження волі до трьох років із конфіскацією знарядь лову та всього добутого

Під час рейду береговою лінією Дністровського лиману, де заняття рибним промислом заборонено, біля села Сухолужжя працівники Білгород-Дністровського відділу поліції спільно зі співробітниками рибінспекції виявили 41-річного місцевого рибалку. У чоловіка вилучили близько 700 метрів сіток, моточовен та рибу цінних порід на суму більше десяти тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

«Щоб забезпечити охорону водних ресурсів та запобігти браконьєрству, такі рейди будуть проводитись постійно», - зазначив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба.