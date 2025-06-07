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У Росії палає завод із виробництва бітуму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії палає завод із виробництва бітуму
Вогонь на заводі гасили за допомогою пожежного потяга
фото: МНС Нижньогородської області

Завод розташований поруч із нафтокомпанією «Лукойл»

У російському місті Кстово Нижньогородської області спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч із НПЗ «Лукойл». Як інформує «Главком», про це повідомили МНС Нижньогородської області та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У МНС зазначили, що палає установка з виробництва бітуму загальним об’ємом 200 кубів. Однак причину пожежі не повідомили.

Станом на 17:00 гасіння пожежі триває. На місце інциденту приїхав пожежний потяг. 

Як пишуть регіональні Telegram-канали, йдеться про бітумний завод, який розташований поруч з нафтокомпанією «Лукойл».

У Росії палає завод із виробництва бітуму фото 1

Зазначимо, що НПЗ «Лукойл» за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

У Росії палає завод із виробництва бітуму фото 2

Раніше на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.

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Теги: росія завод пожежа

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