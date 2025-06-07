У Росії палає завод із виробництва бітуму

Вогонь на заводі гасили за допомогою пожежного потяга

Завод розташований поруч із нафтокомпанією «Лукойл»

У російському місті Кстово Нижньогородської області спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч із НПЗ «Лукойл». Як інформує «Главком», про це повідомили МНС Нижньогородської області та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У МНС зазначили, що палає установка з виробництва бітуму загальним об’ємом 200 кубів. Однак причину пожежі не повідомили.

🔥У місті Кстово, Нижегородської області неочікуваний удар завдали БпЛА по промзоні



Офіційно ЗМІ повідомляють про удар по бітумному заводу.



Деякі очевидці заявляють що атакованим підприємством був НПЗ «Лукойл». pic.twitter.com/4ciF1GK9Bz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 7, 2025

Станом на 17:00 гасіння пожежі триває. На місце інциденту приїхав пожежний потяг.

Як пишуть регіональні Telegram-канали, йдеться про бітумний завод, який розташований поруч з нафтокомпанією «Лукойл».

Зазначимо, що НПЗ «Лукойл» за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

Раніше на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.