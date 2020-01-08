Ліквідація Сулеймані може зміцнити російський вплив в Сирії

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Предыдущий пост, похоже, не вполне удовлетворил ни противников, ни сторонников президента Трампа. Первых шокировало мое понимание объективных причин ликвидации Сулеймани, предпринятой по решению Трампа. Вторые – крепко обиделись на негативную оценку его личности. В связи с этим, отнюдь не в порядке оправдания, хотел бы дополнительно разъяснить свою позицию. Изложив ее по пунктам.

1. Прежде всего, о самом факте нападения беснующейся толпы на посольство США, которое кто-то из комментаторов назвал «мелочью», не достойной внимания генерала Сулеймани, руководителя всех зарубежных операций иранских спецслужб. Не могу с этим согласиться.

Нападение и, тем более, захват посольства – это всегда чрезвычайное происшествие, угрожающее жизни и здоровью его персонала и сопряженное с моральным и материальным ущербом для страны, которую оно представляет. Это еще и опасность компрометации посольских систем технической защиты и связи. В служебном здании посольства есть помещения, доступ в которые закрыт для лиц без специального допуска и для всех иностранных граждан без исключения. Случись там пожар, сотрудники посольства буду бороться с ним сами.

С учетом сказанного, любые попытки несанкционированного проникновения в посольство всегда воспринимаются предельно серьезно. А с инициаторами подобных действий потом случаются разные неприятности, порой несовместимые с жизнью.

2. Единственным государством мира, где формально стихийные, а на самом деле организованные властями нападения на иностранные дипломатические и консульские учреждения давно поставлены на поток, является Иран.

Все помнят злодейский захват посольства США в Иране, случившийся в ноябре 1979 года. 66 сотрудников посольства были тогда взяты в заложники, а последних из них удалось освободить только год с лишним спустя.

С тех пор в Иране было совершено никак не меньше 13 нападений на посольства и консульства Австрии, Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, СССР и Франции.

В силу разных причин, такие нападения оказывались, порой, не более чем демонстрацией «народного гнева». Однако, некоторые иностранные представительства, в частности, посольство и генконсульство СССР в Исфахане в 1980 и 1987 годах, а также посольство Великобритании в 2011 году, иранцы все же захватили и разграбили.

С ноября 1979 года дипломатических и консульских учреждений США в Иране нет. Зато в соседнем Ираке, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты, находящиеся под плотным контролем иранских спецслужб, американское посольство имеется. На него и совершили нападение бойцы проиранских шиитских формирований 31 декабря 2019 года. Было ли это нападение демонстрацией или просто неудавшейся попыткой захвата посольства, неизвестно. Но в подобных случаях не гадают: любое нападение на посольство рассматривается как попытка его захвата.

Ответом на нее и стала ликвидация Сулеймани, пару дней спустя сделавшего неожиданную остановку в Багдаде по пути из Дамаска в Тегеран. В сложившихся обстоятельствах его прибытие в Багдад, вероятно, было воспринято американцами как прелюдия к новым нападениям. Ликвидация Сулеймани была проведена с хирургической точностью, на выезде его машины из аэропорта. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Ни в коем случае не являясь сторонником президента Трампа, считаю его решение о ликвидации Сулеймани объективно обоснованным.

3. Другое дело, что по преимуществу субъективные мотивы, которыми, как я полагаю, в первую очередь руководствовался Трамп, принимая это решение, представляются мне циничными и недостойными. Выяснилось это буквально на следующий день после гибели Сулеймани, когда президент США в присущей ему хамской манере пригрозил атаковать объекты культурного наследия Ирана, если его правительство осмелится отомстить. Это, по сути преступное, заявление Трампа, было сделано им, чтобы понравиться своим самым отмороженным сторонникам. (Как тут не вспомнить, печально знаменитое заявление президента Путина о том, что Россия «будет мочить чеченских террористов даже в сортире».)

Главное же в том, что все последующие заявления Трампа и его многочисленных сторонников явно указывали на намерение отвлечь внимание общественности от темы импичмента.

Так, ведущий телеканала «Фокс Бизнес» Стюарт Варни задал своим зрителям вопрос: «Неужели мы намерены подвергнуть импичменту и отрешить от должности нашего верховного главнокомандующего, только что устранившего одного из главных мировых террористов?»

Не дремали и критики Трампа. Покопавшись в богатой коллекции его старых твитов, они обнаружили такие перлы:

«Чтобы добиться переизбрания, Обама начнет войну с Ираном» (29.11.2011);

«Сейчас, когда рейтинг Обамы падает, следите, чтобы он не нанес удар по Ливии или Ирану. Он в отчаянии» (9.10.2012)

Сторонники президента США могут оценить «последовательность» своего кумира, а его противники этого делать, наверное, не будут: им давно всё понятно. Я же со своей стороны просто повторю то, что написал о Трампе в предыдущей публикации: ни чести, ни совести.

4. Только что иранцы нанесли ракетный удар по военной базе США на территории Ирака. Собрался было написать, что потерь от этого удара оказалось меньше, чем иранцев, задавленных на похоронах Сулеймани, но не стану: потерь у американцев не было вообще. Зарекаться не буду, но, по-моему, все этим и ограничится.

Не в порядке сравнения, а просто «для справки», хотел бы напомнить случай из истории. В июле 1988 года американский ракетный крейсер «Винсенс» (USS Vincennes), осуществлявший патрулирование в Ормузском проливе, принял пассажирский иранский Аэробус А-300 за боевой самолет ВВС Ирана. И уничтожил его вместе с пассажирами и экипажем. В связи с этим чудовищным инцидентом со стороны Ирана было много шума и кровожадных угроз, которые не были приведены в исполнение. Через несколько лет американцы выплатили семьям погибших компенсацию, но вину свою не признали.

5. Некоторые эксперты уже обратили внимание на довольно сдержанную реакцию руководства России на ликвидацию Сулеймани, предположив, что это событие может укрепить российское влияние в Сирии. И надо же такому случиться: едва успев отпраздновать православное Рождество, президент России примчался с незапланированным визитом в Сирию. По всей видимости, эксперты не ошиблись.

6. И самое последнее. Публикуя тексты на интересующие меня темы, я не стараюсь понравиться читателям, но всегда готов к восприятию их содержательных возражений, сделанных в корректной форме. Буду признателен за исправление ошибок и неточностей, от которых никто из нас не застрахован. Однако, в силу возраста и скверного характера, я категорически не приемлю высокомерных поучений и нотаций.

Не собираюсь вступать в спор со сторонниками Трампа, которые успели мне разъяснить, что президенту США совсем необязательно быть умным, интеллигентным и начитанным. Что ему позволено говорить всё, что взбредет в голову. И что его косноязычие, тщеславие и явный дефицит политической корректности – это как раз то, что подкупает избирателей.

Могу лишь выразить свое удивление интеллектуальным уровнем сторонников Трампа. Чем-то они напоминают мне сторонников Путина.

К чести противников Трампа, почти никто из них не стал меня ни учить, ни лечить. Не сдержалась только одна дама – некая Karina McNeil, владеющая русским как родным, живущая в Амстердаме и называющая себя американкой. У нас с ней вышел спор о том, имел ли право Трамп санкционировать ликвидацию Сулеймани без согласования с Конгрессом? Со своей стороны, я предположил, что президент США все же может самостоятельно принимать решения по оперативным вопросам внешней и военной политики, чем вывел г-жу McNeil из себя. «Вы, видимо, совсем не в курсе как устроена власть в Америке. … Он обязан был поставить в известность Конгресс и получить его согласие», – написала мне дама из Амстердама. И окончательно поставила меня на место такими словами: «Вы пишите глупости, прямо пересказываете Трампа…, а разница между мной и вами в том, что я слушаю новости голландские, американские и английские, а вы только московские!!!». Я с этим смиренно согласился, после чего образованная г-жа McNeil меня забанила, гордо бросив напоследок, что очень во мне ошиблась.

Сижу теперь и думаю, откуда у г-жи McNeil такая спесь? Кто бы ей объяснил, что похвальное, на мой взгляд, неприятие Трампа само по себе еще не делает человека умнее, интеллигентнее и тактичнее.