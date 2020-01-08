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    У світі

    Авіакатастрофа літака МАУ: в Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо

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    <span>Іранські рятувальники знайшли дві чорні скриньки на місці падіння українського літака</span> - Авіакатастрофа літака МАУ: в Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо
    Іранські рятувальники знайшли дві чорні скриньки на місці падіння українського літака

    За версією урядовця Ірану, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку

    Організація «Червоний півмісяць» повідомила, що немає шансів впізнати кого-небудь із загиблих під час катастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

    Зазначається, що Іран спростував версію про те, що літак могли збити ракетою. Глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі повідомив, що причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

    Іранські рятувальники знайшли дві чорні скриньки на місці падіння українського літака.

    Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Через авіакатастрофу МАУ призупиняє рейси з Києва до Тегерана.

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

     

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