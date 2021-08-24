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    Події в Україні

    Безпека на найвищому рівні. Охорона Зеленського демонструє зброю вже за дві години до початку параду (фото)

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    Кореспондент &laquo;Главкому&raquo; помітив у центрі Києва озброєного охоронця президента - Безпека на найвищому рівні. Охорона Зеленського демонструє зброю вже за дві години до початку параду (фото)
    Кореспондент «Главкому» помітив у центрі Києва озброєного охоронця президента
    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    Охоронець глави держави спостерігає за підготовкою до параду

    Сьогодні, о 10:00, на Хрещатику відбудеться військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Приготування до заходу триває від самого ранку.

    Кореспондент «Главкому» помітив у центрі Києва озброєного охоронця президента Володимира Зеленського, який спостерігав за підготовкою до параду.

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    Як відомо, кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Парад на Хрещатику включатиме в себе проходження пішої колони, проїзд механізованої колони та проліт повітряної колони. На Дніпрі в Києві передбачене урочисте проходження катерів та проліт авіації. Крім того, одночасно з проведенням параду на Хрещатику запланований артилерійський салют з острова Труханів.

    Одночасно з проведенням параду в Києві заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння військової техніки в Одесі - з висадкою десанту і демонстрацією показового артилерійського бою.

    Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

    Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

    18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

    Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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    Теги: Київ зброя День Незалежності парад президент безпека охорона
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    Безпека на найвищому рівні. Охорона Зеленського демонструє зброю вже за дві години до початку параду (фото)