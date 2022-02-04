Друзі подарували подружжю Порошенків футболки з натяком (фото)

Експрезидент похвалився подарунком дружини

П’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Іnstagram показав подарунок, який отримала його дружина. Нещодавно у Марини Порошенко був день народження.

«Друзі та колеги вітали Марину з Днем народження. А подарунок дістався і мені», – підписав фото експрезидент.

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Нагадаємо, Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження.

Раніше обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі .

Також Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою.

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