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    Друзі подарували подружжю Порошенків футболки з натяком (фото)

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    Порошенки отримали цікавий парний презент - Друзі подарували подружжю Порошенків футболки з натяком (фото)
    Порошенки отримали цікавий парний презент
    фото: Петро Порошенко/Іnstagram

    Експрезидент похвалився подарунком дружини

    П’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Іnstagram показав подарунок, який отримала його дружина. Нещодавно у Марини Порошенко був день народження.

    «Друзі та колеги вітали Марину з Днем народження. А подарунок дістався і мені», – підписав фото експрезидент.

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    Публикация от Петро Порошенко (@petroporoshenko)

    Нагадаємо, Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження.

    Раніше обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі .

    Також Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою.

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    Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко президент дружина
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    Друзі подарували подружжю Порошенків футболки з натяком (фото)