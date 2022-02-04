Друзі подарували подружжю Порошенків футболки з натяком (фото)
Порошенки отримали цікавий парний презент
фото: Петро Порошенко/Іnstagram
Експрезидент похвалився подарунком дружини
П’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Іnstagram показав подарунок, який отримала його дружина. Нещодавно у Марини Порошенко був день народження.
«Друзі та колеги вітали Марину з Днем народження. А подарунок дістався і мені», – підписав фото експрезидент.
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Нагадаємо, Порошенко зворушливим віршем привітав дружину з днем народження.
Раніше обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі .
Також Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою.
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