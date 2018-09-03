Найстаріша людина світу: 118-річна бабуся їсть солодощі, співає пісні і грає на гітарі



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За своє довге життя Джулія Флорес Колк стала свідком двох світових воєн та революції в рідній Болівії

Мешканка Болівії вважається найстаршою людиною в світі - в цьому році їй має виповнитися 118 років. Незважаючи на свій поважний вік, бабуся досі співає на своїй рідній мові кечуа і грає на маленькій гітарі чаранго у себе вдома в маленькому селі Сакаба.

За своє довге життя Джулія Флорес Колк стала свідком двох світових воєн, революції в рідній Болівії і того, як її місто з населенням в 3 тис. чоловік за півстоліття збільшилося до 175 тис.

Згідно з документами бабусі, вона народилася 26 жовтня 1900 року в шахтарському таборі в болівійських горах. Зараз вона є найстарішою жінкою в світі і, можливо, найстарішою людиною. Втім, представники Книги рекордів Гіннесса заявили, що не отримували заявок від Джулії. Схоже, що старенька анітрохи не дбає про те, щоб довести свій рекорд. Вона навіть не чула про такий довідник.

Кожен день вона насолоджується компанією своїх тварин - кішок, собак і курей. Вона як і раніше любить їсти солодощі і співати фольклорні пісні для тих, хто приходить до неї в гості.

У дитинстві Джулія пасла овець і лам в болівійському високогір'ї, поки в підлітковому віці не переїхала в долину, де почала продавати фрукти та овочі. Це і стало її головним доходом на все життя. Крім того, бабуся намагається правильно харчуватися, іноді балуючи себе солодощами. Джулія ніколи не була заміжня і не має дітей.

Після того як кілька років тому Джулія впала, лікарі боялися, що вона ніколи не зможе більше ходити. Однак міцна бабуся довела протилежне. Мало того, держава допомогла облаштувати їй будинок, побудувавши цегляну доріжку і ванну кімнату з перилами.