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    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)

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    Колись це був фешенебельний курорт - Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Колись це був фешенебельний курорт
    фото: facebook.com/andriy.lyubka

    Варошу можна побачити лише в супроводі охорони

    Відомий український письменник Андрій Любка показав фото з відвідин фешенебельного району Фамаґусти, де любили відпочивати голівудські зірки й багатії. Але після окупації турецькою армією його закрили й перетворили на мертву зону.

    «У мене була мрія – потрапити в місто-привид Варошу. Мрія моя виникла в 2019 році, коли я прочитав першокласний роман «Соловей не дасть тобі заснути» Стівена Гайтона (видала Нора-друк). Це трилер про секту втікачів, яка живе у Вароші, користується запасами магазинів, які стоять неторканими з 1975 року, ховається від турецької армії.

    Мрію не вдалося втілити в 2020, бо почався карантин, але може воно й на добре, бо тоді Вароша була закрита. Відкрили місто для оглядин наприкінці минулого року, тож тепер там можна прогулятися і навіть за 30 грн взяти велосипед для поїздки», − розповів письменник.

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    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)
    фото: facebook.com/andriy.lyubka

    Нагадаємо, в Україні запрацював сайт «Чорнобиль. Подорож», що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

    «Освітній проєкт та комунікаційна платформа «Чорнобиль. Подорож» – продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС», – йдеться на сайті.

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    Теги: карантин письменник місто
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    Не для туристів: як виглядає місто-привид на Кіпрі (фото)