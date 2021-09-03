Повінь у Нью-Йорку: зростає кількість жертв, місто затопило (фото)

Вже щонайменше 14 людей загинули у Нью-Йорку через повені, спричинені буревієм «Іда»

Масштабна повінь після урагану «Іда» у Нью-Йорку та поблизу нього забрала життя щонайменше 14 людей, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у четвер, 2 вересня.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, щонайменше 22 людини загинули в районі Нью-Йорка. Влада міста вже оголосила надзвичайний стан.

Вулиці мегаполіса перетворилися на річки, внаслідок чого вода залила деякі станції метро та перші поверхи будівель. Особливо постраждали райони Мангеттен, Бронкс, Бруклін та Квінс, де служби екстреної допомоги врятували сотні людей.

Як наслідок, частина міського транспорту припинила роботу. Так само були скасовані сотні рейсів в аеропортах.

«Сьогодні ми переживемо історичну погоду з рекордним дощем по всьому місту, жорстокими повенями та небезпечними умовами на наших дорогах», – сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Раніше влада міста поширила безпрецедентне попередження про повені.

Повідомляється також про чотирьох загиблих у місті Елізабет у штаті Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок штормових повеней через ураган Іда в США загинули щонайменше 18 людей. Серед них дворічна дитина.

Як відомо, у США лютує ураган Іда – один із найсильніших за 170 років (відео).

Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.